LIVE. Courtois daags voor CL-finale: “Liverpool in het voordeel? Dat vind ik niet”, Engelse fans zetten Parijs op stelten

Champions League Zou Courtois de liefde tot in z’n doel gevoeld hebben? Ex Marta bouwt feestje met de kindjes, Mishel vliegt in de armen van mama Gitte

Thibaut Courtois was gisteren opnieuw in grootse doen. Met enkele fantastische reddingen zorgde onze 29-jarige landgenoot ervoor dat Real Madrid tegen Manchester City in de wedstrijd bleef, waarna Rodrygo en Benzema de rest deden. En ook al z’n geliefden zagen dat het goed was.

6 mei