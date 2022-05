LIVE. Coquelin kopt Villarreal op 2-0, Liverpool gaat op zoek naar de aansluitingstreffer

Champions LeagueAan het begin van de tweede helft staat het 2-0 tussen Villarreal en Liverpool. Dia bracht El Submarino Amarillo na drie minuten al op voorsprong. Capoue legde de bal in de 41e minuut op het hoofd van Francis Coquelin en de Franse middenvelder kopte de 2-0 voorbij Alisson. Liverpool kreeg geen voet aan grond in de eerste helft. Kan Villarreal doorgaan op hun elan of keert Liverpool de situatie nog om? Volg het op deze pagina of bij VTM 2!