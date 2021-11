LIVE . Club NXT zet Man City opzij na spectaculaire comeback - Meegereisde Club-fans doen standbeeld Kompany blauw-zwarte sjaal om

Champions League Sprintje trekken om aftrap te halen: Brugse fans moeten zich door fileleed haasten om tijdig op Jan Breydel te geraken

Sprinten om de aftrap te halen. Veel Club Brugge-fans moesten zich haasten om tijdig in het stadion te geraken voor de Champions Leaguewedstrijd tegen Manchester City. Het fileleed was namelijk immens. Door de vele wegenwerken - onder meer op de N31 in Sint-Michiels, de E40 in Aalter en de E403 in Lichtervelde - draaide het verkeer op en rond het knooppunt E40-E403 in de soep. Het aanvangsuur van 18u45 hielp uiteraard niet. Daardoor werd het voor heel wat supporters een race tegen de klok om op tijd op Jan Breydel te geraken. Sommigen slaagden daar nèt in, anderen druppelden na de aftrap binnen.

19 oktober