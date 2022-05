LIVE. “City mag niet de verdedigende kaart trekken”: analist Gilles De Bilde blikt vooruit op clash tussen Real Madrid en Manchester City

Champions LeagueVanavond staat de clash tussen Real Madrid en Manchester City op het programma in de halve finales van de Champions League. Na een spektakelstuk van hoogstaand niveau eindigde de heenwedstrijd vorige week op 4-3 in het voordeel van de Engelsen, na onder meer een doelpunt en een assist van Kevin De Bruyne. De Citizens hebben zo een meer dan degelijke uitgangspositie voor een tweede CL-finale op rij. Verzilveren ze die ook? Volg het vandaag op deze pagina of vanavond op VTM2!