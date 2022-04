LIVE. City er erg dichtbij: Gundogan treft de paal, in de rebound kan ook De Bruyne niet scoren!

Champions League Onherken­baar Bayern de boot in bij Villarreal door matchwin­naar Danjuma

Een zwak Bayern verslikt zich in Villarreal en heeft nog werk voor de boeg in de terugwedstrijd. Onherkenbaar in de eerste helft, met weinig beterschap in de tweede. Villarreal hield al bij al makkelijk stand en trekt met het kleinste verschil naar München. In de andere wedstrijd van vanavond scoorde Benzema opnieuw een hattrick.

7 april