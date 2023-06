LIVE CHAMPIONS LEAGUE. Kevin De Bruyne en co aangekomen in Istanboel

KIJK. Om het hardst: Vinicius en De Bruyne doen Madrid daveren met geweldige pegels

Lanceerbasis Bernabéu. De doelpunten in Real Madrid-Manchester City waren van bijzonder fraaie en vooral keiharde makelij. Zowel het openingsdoelpunt van Vinicius als de gelijkmaker van Kevin De Bruyne was een fantastisch afstandsschot. Bekijk de geweldige goals in de video’s op deze pagina.