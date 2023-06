LIVE CHAMPIONS LEAGUE. Gallagher doet gewaagde belofte: “Als City wint én Haaland scoort een hattrick, treed ik op in mijn onderbroek”

“Dacht Saelemae­kers dat hij ook nog een vierde speler voorbij kon?”: Rode Duivel symboli­seert onmacht AC Milan

Wil AC Milan zich nog kwalificeren voor de finale van de Champions League, zal het volgende week moeten hopen op een fitte Rafael Leão (dij). De Portugese aanvaller werd gisteravond zwaar gemist, ook al deed Alexis Saelemaekers als zijn vervanger zijn uiterste best. “Hij nam tenminste nog initiatief, dat is te loven”, klonk het bij analist Marc Degryse in de VTM-studio.