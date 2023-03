LIVE BENFICA-CLUB BRUGGE. Scott Parker: “Er is zeker druk, maar we kunnen alleen blijven vechten”

Under pressure . Maar nog wel altijd in de dug-out. Scott Parker haalt de schouders op bij vragen over zijn positie. “Ik moet een team kneden waar we fier op kunnen zijn.” Slaagt hij daar morgenavond, in de terugwedstrijd van de 1/8ste finales van de Champions League, nog eens in?

KIJK. Scott Parker blikt vooruit op de wedstrijd tegen Benfica

De persconferenties van Scott Parker verlopen eigenlijk via een vast stramien. Een korte vraag, een lang antwoord. Waar de Engelsman vaak op dezelfde nagel klopt. Parker ziet de wedstrijd tegen Benfica als ‘a huge challenge’, een grote uitdaging. “Omdat ik vond dat we in de heenwedstrijd onze voet naast hen konden zetten voor grote delen van die match. Toen zag ik een Club met vertrouwen, zag ik flarden van de ploeg die ik graag wil zien. De Champions League is een andere competitie. En ik besef dat de nederlaag tegen Oostende nog vers in het geheugen zit. Dat was trouwens een shock voor iedereen. Voor mij, voor het bestuur, voor de spelers, voor de fans. Wat de grootste shock was? Dat we in elk onderdeel van ons voetbal veel te kort kwamen.”

Parker zat er in tegenstelling tot afgelopen vrijdag niet aangeslagen bij. Eerder rustig en gelaten en hij geraakte bij momenten niet goed uit zijn woorden. Op de vraag of hij ooit twijfelt aan zichzelf als zijn team zo dramatisch presteert, zei hij: “Eigenlijk niet. We speelden niet op het niveau dat we willen staan. Verrassend, omdat ik vond dat we voordien op de goede weg waren.”

De Brugse coach vindt Benfica “een top team met veel individuele kwaliteit.”

En hij gaf aan dat hij zeker niet in het achterhoofd zit met de wedstrijd van komende zondag tegen Standard. Nochtans zal die richtinggevend zijn in de strijd om de Champions’ play-offs. “Zondag is zondag. Op dit moment is de match tegen Benfica het belangrijkste. Niemand binnen onze club denkt aan Standard. Noa zei het ook: in voetbal kan alles gebeuren.”

Tot slot kwamen er natuurlijk vragen over zijn toekomst en of hij al gepraat had met het bestuur na de blamage in Oostende. Vragen waarop hij vakkundig antwoordde. Lees: veel zeggen zonder veel te zeggen. “Ik moet eigenlijk niet spreken over mijn positie. Het ligt niet in mijn handen. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik een team bouw, dat ik hen zeg hoe ze moeten spelen. We moeten onszelf ‘rebooten’. We leren bij, we beginnen de dingen beter te begrijpen. Dit hoort er allemaal bij. Nogmaals: het is mijn fundamentele job om te coachen. Om een team te kneden waar we fier op kunnen zijn.” (FDZ)

