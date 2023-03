LIVE BENFICA-CLUB BRUGGE. Parker en z’n spelers vertrekken naar Portugal, Nielsen: “Onze trainer onder druk? Ik lees niet zoveel media”

"Verslonden door de Adelaars" en "Parkers zorgen blijven toenemen": buitenland­se pers zag Club Brugge logische nederlaag lijden

Een pijnlijke, maar logische nederlaag voor Club Brugge tegen Benfica. Dat is ook de teneur in de internationale pers, waar geen enkel medium rekening leek te houden met een nieuwe Brugse stunt in de Champions League. “De zorgen van Scott Parker worden alleen maar groter”, klinkt het zelfs. Een verwijzing naar het aankondigingsfilmpje van Club met de adelaar en de boer is ook nooit ver weg. Een overzicht.