LIVE. Bayern heeft zijn schaapjes nu al op het droge

Champions League Onze chef voetbal ziet Mbappé als nieuwe koning: “En Messi? Die moet vernede­ring na vernede­ring ondergaan”

17 februari Kylian Mbappé (22) kwam voetballes geven in de tuin van Lionel Messi. De Fransman bezorgde PSG een 1-4-zege in Camp Nou met een adembenemende hattrick. “Messi stond erbij en keek ernaar. Dit is een aflossing van de wacht”, ziet onze chef voetbal Stephan Keygnaert.