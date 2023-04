LIVE BAYERN-CITY. Kevin De Bruyne waarschuwt ondanks riante bonus: “Niet te veel speculeren”

Champions League De meest bizarre viering van de Champions Lea­gue-avond: Nkunku blaast ballonne­tje op

Christopher Nkunku (24) vierde zijn Champions League-doelpunt gisteravond niet met salto’s of andere halsbrekende toeren. Wél met...een ballonnetje. Nadat de Franse spits de 0-1 van RB Leipzig in doel had gelegd tegen Shakhtar Donetsk haalde hij de ballon boven. Een opvallend beeld, waar wel een mooi verhaal achter zit. Na de match vertelde Nkunku immers dat hij het deed voor zijn zoontje. Het jongetje is dol op ballonnen.