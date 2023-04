LIVE BAYERN-CITY. Haaland maakt het af! Glijdende Upamecano antiheld bij de thuisploeg

Club Brugge Alle Brugse en Belgische records aan diggelen: Club bijna 50 miljoen euro rijker na groepsfase

Club Brugge greep in extremis nog naast de groepszege in groep B in de Champions League, maar dankzij een knappe 11 op 18 vangt blauw-zwart wel nog meer dan tien miljoen euro aan winstpremies. Het gelijkspel van gisteren leverde andermaal 930.000 euro op, wat de totale teller op 47.485.000 miljoen euro brengt — een absoluut recordbedrag naar Brugse of Belgische normen. Afwachten of de kassa na Nieuwjaar andermaal rinkelt voor blauw-zwart.