LIVE. Atlético heeft minstens een goal nodig, Laporte belet Griezmann het schieten

Champions League Hattrick­held Benzema zet Real Madrid met één been in de halve finales, octopus Courtois imponeert opnieuw met wereldsave

Real Madrid heeft een prima zaak gedaan met het oog op de halve finales in de Champions League. De Spaanse club van Rode Duivel Thibaut Courtois ging in de heenmatch van de kwartfinales in Londen met 1-3 winnen van Chelsea. Karim Benzema was de grote held met drie goals. Romelu Lukaku mocht na een uur invallen, hij miste voor Chelsea dé kans op de aansluitingstreffer.

6 april