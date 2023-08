LIVE ANTWERP-AEK. Topdarter Kim Huybrechts vanavond aanwezig: “De hymne als walk-on song? Zou mooi eerbetoon zijn als we ons plaatsen!”

Huybrechts: "Zullen boven onszelf moeten uitstijgen"

Aanwezig vanavond op de Bosuil: Kim Huybrechts. De Belgische topdarter (37) is al sinds kleine jongen fan in hart en nieren van Antwerp. "Toen ik zestien jaar was en Antwerp samenwerkte met Manchester United, diende ik zelfs nog op in de loges. Een abonnement heb ik niet, dat is te moeilijk te combineren met het dartscircuit. Maar als ik kan, koop ik een ticket. Zoals vanavond."

Huybrechts schat de kansen van Antwerp in op vijftig procent. "Op zich valt de loting nog mee - Galatasaray bijvoorbeeld was een pak moeilijker geweest. Maar 'we' zullen vanavond wel boven onszelf moeten uitstijgen. Hopen dat Janssen afwerkt zoals de voorbije weken, dat Alderweireld en Butez er weer staan. Wel spijtig dat Avila nog net weg is. Maar goed, iedereen weet: op 'den Bosuil' kan het spoken hé."

En of Huybrechts er zin in heeft vanavond. "Al sinds gisteravond ben ik aan het aftellen. De Champions League-hymne op de Bosuil, wie had dat durven denken. Dat wordt ongetwijfeld een kippenvelmoment waar elke fan hard van gaat genieten. Of ik die hymne ga gebruiken als walk-on song als Antwerp zich kwalificeert? (lacht) Dat zou als eerbetoon inderdaad een goed idee zijn!"

"Voetbal is onder de darters sowieso populair. Velen hebben tattoos van Britse clubs. Cullen en Aspinall zijn hevige Man Utd-fans. Die laatste heeft in de jeugd zelfs nog in de goal gestaan bij United. Dobey is Newcastle, Liverpool heeft ook veel aanhangers: Chisnall, Bunting, White." De vakantie voor de PDC-darters zit er trouwens op. Eind deze week is er in het Duitse Hildesheim het Players Championship 17 en 18.