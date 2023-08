LIVE ANTWERP-AEK. Bekende ‘Great Old’-fans leven toe naar clash: “CL-hymne zal voor kippenvel zorgen op de Bosuil”

Q-presentator Vincent Fierens: "Ik zal me moeten haasten"

"Het is een hoogdag vandaag", weet Qmusic-presentator en stadionomroeper bij Antwerp Vincent Fierens (31). "En de stress is wel een beetje aanwezig. Dat wordt gestuwd door enkele dingen. Ten eerste is het de eerste keer in de Champions League. De eerste keer is altijd spannend. Ten tweede weet ik niet echt wat ik moet verwachten van de Grieken. En ten derde... mijn radioshow duurt tot 19u in het Q-Beach House in Oostende, waardoor ik me flink moet haasten. Dat alles zorgt voor een stresserende cocktail."

"Ook in de afgelopen seizoenen moest ik me in augustus wel eens haasten voor een Europese wedstrijd. Toen geraakte ik altijd op tijd van aan zee tot in Antwerpen. Maar veel speling is er niet. Als het de gebruikelijke avondspits is, haal ik het wel. Mijn auto zal in elk geval klaarstaan naast het Q-Beach House."

Als Q-dj maakt muziek een groot deel uit van Vincents leven. Vanavond zal hij de Champions League-hymne en wat dat allemaal met zich meebrengt vanop de eerste rij beleven. "Dat zal voor kippenvel zorgen. Dat is vaste kost bij ploegen als Real Madrid en Manchester City... plots zal je zoiets horen in Deurne-Noord. Naast mij aan de kant van het veld zit Mark. Die voorziet al de muziek op Bosuil, van toen Antwerp nog diep in tweede klasse zat. Hij verdient het enorm om vanavond bij dat lied op play te drukken."

Tot slot nog een woordje over het sportieve. "Ik zie het wel zitten. Vandaag zullen we winnen. Of het resultaat voldoende zal zijn om ons volgende week te kwalificeren, weet ik niet. Gelukkig is Vincent Janssen net op tijd terug in vorm. En met Alderweireld en Van Bommel hebben we mannen die maar al te goed weten hoe het er aan toegaat in de Champions League."