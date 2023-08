LIVE ANTWERP-AEK. Bosuil stilaan klaar voor Champions League: Tribune 2, die leeg blijft, krijgt banners

Van een ‘skater boy’ tot ‘een type Nainggolan’: wat u moet en mag weten over de elf van Inter

D-Day voor Inter en Manchester City. Vanavond wint één van beide teams de Champions League (live te volgen vanaf op VTM2). De favoriet of de underdog? De Citizens of de Nerazzuri? De Bruyne en maats of Lukaku en co? Big Rom kennen we allemaal, maar wat moet u weten over zijn ploeggenoten? Van de man die met twee linkerschoenen op de eerste training bij Inter toekwam over een Unicef-ambassadeur tot een speler die als kind fan was van... AC Milan, dit zijn de elf van Inter.