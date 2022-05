LIVE. Ancelotti kiest voor Alaba en Valverde, Hazard begint op de bank - Gilles De Bilde: “Liverpool is licht favoriet, ik geef hen 60% kans”

Champions League Guardiola versus de melkbriga­de: waarom er een haatrela­tie is tussen de Man Ci­ty-coach en Madrid

Op het veld zet Pep Guardiola straks in op de aanval. Ernaast gaat hij in de verdediging. Een toptrainer is op zijn hoede voor de magie van Bernabéu en zijn melkbrigade. Aan de vooravond van de clash Real Madrid-Manchester City analyseren we de vreemde dynamiek tussen Guardiola en Madrid, een stad die de Catalaanse separatist niet lust. Zegt een lokale tv-reporter: “Misschien moet ik meer vragen voorbereiden.”

4 mei