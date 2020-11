LIVE. 3-1! Lazio weer op rozen, Immobile treft raak vanop de stip

Champions League Mignolet na pijnlijke avond voor Club Brugge: “We hebben het onszelf moeilijk gemaakt”

4 november Pijnlijke avond voor Club Brugge en Simon Mignolet. De doelman moest zich drie keer omdraaien en zag blauw-zwart zo kansloos onderuit gaan, al vond Mignolet dat er misschien wel meer in zat. “Als we iets langer de nul konden houden, denk ik dat we iets stugger in de duels hadden kunnen zijn.”