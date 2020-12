LIVE (21u00). Winnen Lukaku en Inter voor het eerst in deze CL-campagne?

Champions League PSG onderuit zonder z'n sterren en Sevilla maakt comeback met tien man: bekijk hier de hoogtepun­ten van de CL-avond

5 november Club Brugge heeft in eigen huis niet kunnen stunten tegen Borussia Dortmund, maar niet alleen in Brugge werd woensdagavond gevoetbald in de Champions League. Bekijk hieronder de samenvattingen van de andere wedstrijden, met onder meer RB Leipzig-PSG en FC Barcelona-Dinamo Kiev.