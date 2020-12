LIVE (21u00). Schittert Kevin De Bruyne met City op het veld van Porto?

Arie, winnaar van de Gouden Vuelta, geeft zijn geheimen prijs: “Wielerdata bijhouden is mijn hobby”

26 november Hij is al 14 jaar fanatiek deelnemer aan de Gouden Spelen, maar pas in de Gouden Vuelta editie 2020 schoot Arie Zijlstra voor het eerst de hoofdvogel af. Arie is 5.000 euro rijker dankzij Marc Soler, Hugh Carthy én een twitteraccount en dit is zijn verhaal.