LIVE (21u00). Origi staat aan de aftrap, welke Liverpool-speler scoort 10.000ste goal uit clubgeschiedenis?

Champions League Invaller Doku kan Rennes niet aan zege helpen tegen Krasnodar, ook Chelsea en Sevilla spelen gelijk

20 oktober In groep E begon Jeremy Doku op de bank bij Rennes thuis tegen Krasnodar. De jonge Rode Duivel mocht invallen na 62 minuten. Serhou Guirassy had Rennes toen net op voorsprong gebracht via een penalty (56e), maar enkele minuten later scoorde Christian Ramiz de gelijkmaker. Het bleef 1-1. De vier ploegen in deze poule hebben allen één punt na één speeldag, Chelsea speelde thuis 0-0 gelijk tegen Sevilla. Chelsea en Sevilla zijn de twee laatste winnaars van het kleine broertje van de Champions League, de Europa League.