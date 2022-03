LIVE (21u). Wie zijn de jonge stieren van Salzburg die Bayern het vuur aan de schenen leggen? - Duitsers moeten nog vol aan de bak

Champions LeagueMatch van het jaar voor RB Salzburg (en Ignace Van Der Brempt). De Oostenrijkse kampioen gaat op zoek naar een absolute stunt in de Allianz Arena van Bayern München. Klinkt aartsmoeilijk, maar Salzburg mag hoop koesteren: drie weken geleden slikte het na een sterke prestatie pas in de laatste minuut de gelijkmaker van Coman. Wie zijn de jonge stieren van Salzburg die Bayern het vuur aan de schenen legde?

Erling Haaland, Sadio Mané, Naby Keïta, Dayot Upamecano, Patson Daka… Het zijn maar enkele van de toptalenten die doorstroomden uit de Red Bull-school. Salzburg als opstapje naar een wereldploeg. In de eerste knock-outfase ooit voor de Oostenrijkers had hun basiself een gemiddelde leeftijd van amper 23 jaar en 242 dagen, de jongste ploeg sinds 19 jaar in de knock-outfase van de Champions League. En op een paar seconden na versloegen die jonge stieren het machtige Bayern München.

Maar wie zijn nu de toekomst, en eigenlijk al het heden, van Red Bull Salzburg?

Philipp Köhn - doelman - 23 jaar

Starten doen we in doel met de 23-jarige Philipp Köhn. De Zwitsere doelman tekende in 2017 voor Red Bull Leipzig, maar werd door Ralf Rangnick en co bij zusterclub Salzburg gestald. Daar is hij sinds dit seizoen de absolute nummer 1. En dat is niet meer dan logisch. In de heenwedstrijd tegen Bayern pakte Köhn maar liefst acht ballen en kroonde hij zichzelf tot man van de match. De Zwitser van 1m90 kan de volgende jonge topdoelman zijn.

Mohamed Camara - defensieve middenvelder - 22 jaar

De Malinese Makélélé. Die omschrijving vat de jonge middenvelder perfect samen. Een prototype nummer zes. Hij is het slot op de deur voor de verdediging van de Oostenrijkers. Tackles, passes, onderscheppingen. Hij kan het allemaal. Opvallend: de jonge Malinees startte zijn carrière in zijn thuisland bij AS Real Bamako voor hij in 2018 daar door Salzburg werd weggeplukt. Volgens de geruchtenmolen zou Real Madrid al geïnteresseerd zijn in de defensieve middenvelder. Een marktwaarde van 23 miljoen euro verraadt zijn belang op het middenveld van Salzburg.

Volledig scherm © AFP

Brenden Aaronson - aanvallende middenvelder - 21 jaar

Hetzelfde gaat op voor Brenden Aaronson. De jonge Amerikaan wordt geschat op zo’n 12 miljoen euro. Hij stak in 2021 de oceaan over voor een transfersom van zo’n 5,5 miljoen euro. Vorig seizoen was de Amerikaan beslissend om de twee wedstrijden, dit seizoen zit Aaronson aan drie doelpunten en vier assists. Ondertussen speelde hij ook al 18 wedstrijden voor de nationale ploeg van Amerika en kon hij daar vijf keer scoren. Aaronson is er eentje voor de toekomst. Met een motor om u tegen te zeggen. In de heenwedstrijd liep hij het meeste van iedereen op het veld én gaf hij de assist voor de openingstreffer van Adamu.

Karim Adeyemi - spits - 20 jaar

Dé absolute posterboy van Red Bull Salzburg luistert naar de naam Karim Adeyemi. Zijn marktwaarde ligt nu al op 35 miljoen euro. Niet geheel onlogisch. De Duitser scoorde al 15 goals in 21 wedstrijden voor Salzburg dit seizoen. Klinisch. Ook bij de Duitse nationale ploeg vindt hij makkelijk de weg naar doel. Op zijn debuut tegen Armenië prikte hij de 6-0 eindstand binnen. Ironisch genoeg speelde Adeyemi van zijn 8 tot zijn 10 jaar voor Bayern München. Hij krijgt vanavond de kans zijn jeugdclub uit de Champions League te knikkeren.

Volledig scherm © AFP

