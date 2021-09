LIVE (21u). Wie wint titanenduel tussen PSG en Man City?

Champions League Amateur­beel­den tonen dat steward pegel van Cristiano totaal niet zag aankomen: “Toen ik hem boven mij zag staan, dacht ik dat ik dood was”

16 september ‘t Was een stevige klap. Een hard schot van Cristiano Ronaldo zoefde eerder deze week tijdens de opwarming voor het Champions League-duel tegen Young Boys over het doel en belandde recht op een steward, die tegen de grond ging. Ronaldo, die toch wat in paniek leek, sprong meteen over de boarding om te checken of alles oké was.