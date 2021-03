LIVE (21u). Verzilveren De Bruyne en Manchester City prima uitgangspositie tegen Mönchengladbach?

Champions League Champions Lea­gue-du­el tussen Leipzig en Liverpool wordt gespeeld in Boedapest

7 februari Het duel tussen RB Leipzig en Liverpool in de achtste finales van de Champions League wordt op dinsdag 16 februari gespeeld in de Puskas Arena in Boedapest. Leipzig vroeg de Duitse overheid eerder officieel toestemming om Liverpool toegang tot het land te verschaffen, maar dat verzoek werd afgewezen.