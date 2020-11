LIVE (21u). Stunt Club Brugge op het veld van Borussia Dortmund? Clement: “Alle energie in deze wedstrijd steken”

Zo blijft je lievelings­hand­tas altijd mooi

22 november Voor een tas uit kwaliteitsleder tel je al snel een flink budget neer. Hou dat bedrag even voor ogen wanneer je ’s ochtends je favoriete tas om de arm zwiert. Behandel je tas met zorg. Bewaar make-up en vloeistoffen in een apart binnentasje om morsincidenten te vermijden en wees voorzichtig met balpennen. Inktvlekken kunnen het leder onherroepelijk beschadigen. Neem je tas vast met droge handen. Toegeven, in tijden waarin we voortdurend onze handen ontsmetten kan dat best een uitdaging zijn, maar je handtas zal je dankbaar zijn. Ook zweet en vette handcrèmes kunnen het handvat van je tas trouwens donkerder doen kleuren. En last but not least: hou er rekening mee dat een nieuwe jeans vaak kleur afgeeft. Je favoriete nude bag zet je dus liever niet tegen je benen aan!