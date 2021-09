LIVE (21u). Sterren spotten in Parijs: Messi, Neymar, De Bruyne en Mbappé in de basis

Mijntelco Onbeperkt surfen vanaf 25 euro: zo betaal je niet teveel voor je internet

27 september Surfen in België is gemiddeld 30% duurder dan in onze buurlanden. Daarmee loopt ons land op kop van het Europese prijzenpeloton voor internet. Een juiste internetformule kiezen is dan ook cruciaal om te vermijden dat je meer betaalt dan nodig. Welk abonnement het best bij jou past, hangt af van je profiel. Telecomvergelijker Mijntelco legt uit welke factoren een rol spelen.