LIVE (21u). Staat Eden Hazard aan aftrap bij Real Madrid?

Champions League PSV gaat met 2-1 onderuit bij Benfica, maar kan moed putten uit goede tweede helft

18 augustus Benfica klopte PSV met 2-1 in de heenwedstrijd van de laatste voorronde van de Champions League. De Nederlanders hadden het lastig voor de pauze en gingen met een 2-0-achterstand de rust in. Maar in de tweede helft domineerde PSV, dat dankzij de aansluitingstreffer nog mag dromen van de poulefase. Volgende week dinsdag moet het dan wel de terugwedstrijd in eigen huis winnen.