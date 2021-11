LIVE (21u). Pakt PSG de drie punten in Leipzig?

Champions League Real Madrid wint met forfaitcij­fers in Oekraïne, Courtois houdt met knappe reddingen z’n netten schoon

Er was die misstap op speeldag een tegen Sheriff Tiraspol godbetert, maar ondertussen heeft Real Madrid de zaken weer wat meer op orde in de Champions League. In Kiev ging Shakhtar Donetsk met 0-5 voor de bijl.

19 oktober