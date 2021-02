LIVE (21u). Meunier gaat met Dortmund op bezoek bij Sevilla

Champions League Achtste finale CL tussen Leipzig en Liverpool kan niet in Leipzig doorgaan: Engelsen mogen Duitsland niet in

4 februari De heenwedstrijd van de achtste finales in de Champions League tussen RB Leipzig en Liverpool kan op 16 februari niet doorgaan in Leipzig. De huidige coronabeperkingen laten de organisatie van de wedstrijd niet toe. De club diende een aanvraag tot uitzondering in, maar de autoriteiten wezen die aanvraag af. Dat maakte een woordvoerster van het Ministerie van Binnenlandse Zaken donderdag bekend. RB Leipzig wilde voorlopig niet reageren.