LIVE (21u). Kan Villarreal zijn voorsprong vasthouden in terugwedstrijd in Allianz Arena?

Champions League Yannick Carrasco, die deze zomer papa wordt, moet vanavond de pijn verbijten: “Schorsing veel te zwaar”

Misnoegd zal hij vanavond nog even terugdenken aan die domme actie in het Drakenstadion op 7 december. In de match waarin Atlético Madrid zich tegen Porto verzekerde van de kwalificatie voor de achtste finale van de Champions League, ging bij de Rode Duivel even het licht uit. Een slaande beweging in een opstootje bekocht hij met rood. Drie matchen schorsing. Vanavond dus geen YFC wanneer Atlético net Manchester United ontvangt - wedstrijd live te zien op VTM2. De uitzending start om 20u35.

23 februari