LIVE (21u). Kan Eden Hazard Real nu ook voorbij Inter - zonder Lukaku - loodsen?

Champions League Atlético komt op het veld van Lokomotiv niet verder dan gelijkspel

20:52 Atlético Madrid heeft niet kunnen winnen op het veld van Lokomotiv Moskou. Giménez zette de Madrilenen met een rake kopbal wel op voorsprong, maar via een strafschop van Miranchuk kwamen de Russen al snel op gelijke hoogte. De troepen van Diego Simeone konden hun overwicht in de tweede helft niet meer verzilveren en moesten zich tevreden stellen met een punt. In groep A staat Atlético tweede met 4 op 9, Bayern kan vanavond tot vijf punten uitlopen.