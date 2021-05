LIVE (21u). Kan De Bruyne zich met City voor het eerst voor de finale van de Champions League kwalificeren?

Champions League Neymar treitert Bayern na kwalifica­tie: “Ze flirtten hele avond, maar zagen meisje met iemand anders naar huis gaan”

14 april De grote man bij PSG was gisteren als vanouds nog eens Neymar (29). De Braziliaan scoorde niet, maar was ongrijpbaar en trof twee keer het doelhout. Na de match was hij uitzinnig van vreugde door de kwalificatie en hij liet dat op zijn manier merken.