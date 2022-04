LIVE (21u). Jan Vertonghen staat voor erg lastige opdracht tegen aanvallend geweld van Liverpool

Courtois en Hazard naar Chelsea van Lukaku, De Bruyne en City nemen het op tegen Carrasco - Leicester-Bel­gen tegen Vertessen in Conference League

De CL-affiches zijn bekend. Deze middag werd in het Zwitserse Nyon geloot voor de kwartfinales van de Champions League. Een absolute kraker tussen Chelsea en Real Madrid is dé topaffiche van de kwartfinales. Chelsea of Real moet het in de halve finale opnemen tegen de winnaar van Manchester City - Atlético Madrid. Bayern en Liverpool loten in Villarreal en Benfica haalbare kaarten. Een halve finale tussen de Duitse en Engelse grootmacht ligt in het verschiet. In de Europa League trekt Denayer met Lyon naar West Ham en Barcelona naar Frankfurt. Ook in de Conference League een Belgisch duel: het Leicester City van Tielemans en Castagne neemt het op tegen het PSV van Vertessen.

19 maart