LIVE (21u). FC Barcelona in week van Clásico tegen Ferencvaros in Champions League

Champions League Hoe groot kan de ontgooche­ling zijn? Neymar ontroost­baar na verloren finale

23 augustus Neymar is er niet in geslaagd om voor de tweede keer in zijn carrière de Champions League te winnen. De Braziliaan kon niet beletten dat PSG het onderspit moest delven tegen de machine die Bayern München is. Na het laatste fluitsignaal was Neymar dan ook ontroostbaar. De superster van Paris Saint-Germain huilde minutenlang.