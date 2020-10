LIVE (21u). Dortmund en Zenit gaan in groep van Club op zoek naar eerste punten

Champions League Het dramati­sche avondje van Courtois en Real tegen Shakhtar

22 oktober Dramatisch begin van de Champions League voor Real Madrid. Gisteren gingen Thibaut Courtois & co in eigen huis roemloos ten onder tegen de B-ploeg van Shakhtar Donetsk. Bij de rust stond het zelfs 0-3, de inhaalrace van de ‘Koninklijke’ kwam te laat: 2-3 werd het uiteindelijk. Courtois viel weinig te verwijten, maar hij baalde wel als een stekker. Real in crisis, en zaterdag volgt al de Clásico tegen FC Barcelona...