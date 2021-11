LIVE (21u). Dortmund-Belgen hebben iets recht te zetten tegen Ajax

Champions League De Bruyne blij om nog eens tegen Belgische ploeg te spelen: “We zullen het niet licht opnemen”

Hij kijkt ernaar uit. Kevin De Bruyne is blij dat hij nog eens in België mag spelen. “Buiten met de nationale ploeg is het ook al, denk ik, tien jaar geleden”, zegt hij. “Het wordt leuk.”

