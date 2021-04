LIVE (21u). De Bruyne enige Belg aan de aftrap in duel tussen Manchester City en Dortmund

Champions League Teleurstel­lend Real Madrid toch met anderhalf been in kwartfina­les dankzij late treffer Mendy, Courtois kent werkloze avond

24 februari Merci, Mendy. Dankzij een heerlijke plaatsbal van de Fransman pakte een verder inspiratieloos Real Madrid de zege tegen tien Atalanta-spelers. De Koninklijke staat zo met anderhalf been in de kwartfinales van de Champions League. Thibaut Courtois moest geen enkele keer in actie komen.