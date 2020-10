LIVE (21u). De Bruyne en City kijken Marseille in de ogen

Champions League Mulder en Degryse over AA Gent: “De onzeker­heid straalt ervan af. Thorup zou nooit ontslagen mogen zijn”

24 september AA Gent mag de poules van de Champions League zo goed als zeker vergeten na een 1-2 nederlaag tegen Dinamo Kiev. “Gent heeft helemaal niets te zoeken in de Champions League”, was analist Jan Mulder scherp. Marc Degryse trad hem bij: “De onrust zit in die groep.”