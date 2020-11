LIVE (21u). Courtois speelt zeker, Lukaku zeker niet. Maar komt ook Hazard aan de aftrap in Madrid?

Champions League Philippe Clement tevreden over geleverde spel: “Was kraken en barsten bij Lazio”

29 oktober Club-coach Philippe Clement kon na de wedstrijd naar eigen zeggen leven met het resultaat. “Ik heb het in de kleedkamer ook gezegd tegen mijn jongens: het is een dubbel gevoel, maar geen fifty-fifty-verhaal”, aldus Clement. “Het is 90% trots en 10% teleurstelling, omdat we in dat ene aspect nog beter moeten worden. En dat is de efficiëntie. Dat heeft natuurlijk ook met ervaring te maken. Charles De Ketelaere is 19 jaar, Dennis is 22 jaar, Diatta 21. Hun jongste speler was 24, zij hebben al veel meer ervaring opgedaan. Ik ben er zeker van dat mijn jongens ook naar dat niveau kunnen toegroeien.”