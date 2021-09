LIVE (21u). Club Brugge kijkt Lionel Messi en co in de ogen in de Champions League. Wat kan blauw-zwart tegen Paris Saint-Germain?

Je energiefac­tuur verlagen met een warmtepomp of isolatie? Op deze premies heb je recht

13 september Nadat de energieprijzen vorig jaar een historisch laag niveau bereikten, zien we nu het tegenovergestelde. De prijzen voor elektriciteit en gas schieten pijlsnel de hoogte in en zorgen voor een ongekend hoge energiefactuur. Maar hoe kan je de impact van deze stijgingen op je energiebudget tot een minimum beperken en welke premies geven je hierbij een extra duwtje in de rug? Bouwsite Livios zocht het voor jou uit.