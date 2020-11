LIVE (21u). Clement rekent op Balanta en Krmencik om stunt mee te bewerkstelligen - Witsel op de bank bij Dortmund

Champions League Philippe Clement rekent op deze elf om revanche te pakken op Dortmund voor de 3-0 in Jan Breydel

13:49 Hoogspanning in het Signal Iduna Park rond de klok van negen deze avond. Club Brugge kijkt er Borussia Dortmund in de ogen in de groepsfase van de Champions League. De heenmatch eindigde op een roemloze 0-3 in Jan Breydel. Op wie rekent Philippe Clement om Brugse revanche te nemen? En wie krijgen Vormer en co tegenover zich?