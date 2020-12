LIVE (21u). Blijft Barcelona zonder Messi foutloos bij Ferencvaros?

Champions League Clement voor clash tegen Dortmund: “Wij willen ook de bal”

4 november Voor de wedstrijd waren er even twijfels rond de beschikbaarheid van Simon Deli, maar Philippe Clement kan toch rekenen op de Ivoriaan. “Deli had vorige week geen topmatch, maar ik heb hem vandaag gekozen om een linksvoetige centrale verdediger te hebben naast een rechtsvoetige.” Na de wedstrijd tegen KV Mechelen was Clement spijkerhard voor z’n spelersgroep, maar dat hoofdstuk heeft de coach van blauw-zwart naar eigen zeggen afgesloten. “Ik heb de ochtend na Mechelen een goede reactie gezien op de training en in de voorbije dagen. De spelers waren helemaal mee in het verhaal en waren ook teleurgesteld. Dat verhaal is dus al lang voorbij.”