LIVE (21u). Bezorgt Cristiano Ronaldo Juventus een goeie uitgangspositie bij Porto?

Champions League Videoana­list Lukaku: ‘Big Rom’ gaat zélf op zoek naar waar hij tegenstand pijn kan doen

9 december Gisteren en vandaag klapt hij de laptop open. Romelu Lukaku (27) is student van het spel. Op eigen initiatief gaat hij in video's op zoek naar de pijnpunten van Shakhtar. Zal moeten. Enkel een zege kan Inter in Europa houden.