LIVE (21u). Belg Koni De Winter (18) in selectie Juventus voor kraker tegen Barcelona

Champions League Jan Mulder lyrisch over De Ketelaere: “Wat zo leuk is, de klasse straalt er vanaf. Die sierlijk­heid”

21 oktober Brugse matchwinnaar in Sint-Petersburg: Charles De Ketelaere (19). In de VTM-studio zijn onze analisten lyrisch. Jan Mulder: “Wat zo leuk is: de klasse straalt er vanaf. Die sierlijkheid.”