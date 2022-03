LIVE (21u). Bayern moet nog vol aan de bak tegen RB Salzburg, kunnen Duitsers blamage voorkomen?

Champions League Liverpool na 2-0-winst al met één been in kwartfina­le, maar Klopp tempert: “Inter komt niet als toerist naar hier”

“Gewoon blijven gaan. Tijd om te rusten is er toch niet.” Zo verklaarde Liverpool-coach Jürgen Klopp het mindere spel van zaterdag tegen West Ham (1-0-overwinning). Ongelijk heeft hij niet. Het treffen met Inter wordt voor Liverpool de tiende match in 30 dagen tijd. Coach Klopp noemt het een “verschrikkelijk schema”, maar verliezen deed Liverpool niet. Beter zelfs, anderhalve maand geleden lieten de Reds voor het laatst punten liggen. Die imposante reeks staat in schril contrast met wat Inter de laatste weken presteert. 5 op 15 in de Serie A... Klopp wil echter niet beweren dat de kwalificatie al binnen is. “Ze komen niet als toeristen naar hier. Het is en blijft een goed team.”

7 maart