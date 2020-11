LIVE (21u). Atlético en Carrasco kunnen tegen Lokomotiv gouden zaak doen in strijd om tweede plaats

Club Brugge “Ik reken graag, ik heb nog voor ingenieur gestudeerd, maar nu heeft dat geen zin”, Clement en Mignolet blikken vooruit op match tegen “sterkste ploeg in de poule”

3 november Club Brugge is morgenavond toe aan z'n derde opdracht in de Champions League. Tegenstander met dienst deze keer is het Borussia Dortmund van Rode Duivels Axel Witsel, Thorgan Hazard en Thomas Meunier, die dus zijn ex-ploeg in de ogen kijkt. Club-coach Philippe Clement wil vooral nog niet gaan rekenen, terwijl doelman Simon Mignolet zijn ploegmaats op scherp zet.