LIVE (18u55). Inter heeft wat recht te zetten bij Shakhtar, zet Lukaku indrukwekkende reeks verder?

Champions League Vadis Odjidja na nederlaag: “Bepaalde afspraken niet nagekomen bij eerste doelpunt”

23 september AA Gent is er in de eigen Ghelamco Arena niet in geslaagd een goede uitgangspositie af te dwingen met oog op kwalificatie voor de groepsfase van de Champions League. Tegen het Oekraïnse Dinamo Kiev ging de Belgische vicekampioen met 1-2 onderuit. “Helaas is het niet gelukt om het gelijkspel vast te houden”, aldus aanvoerder Vadis Odjidja na de wedstrijd.