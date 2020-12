LIVE (18u55). Dortmund, dat al geplaatst is, trekt naar Zenit

Champions League Philippe Clement voor belangrij­ke match tegen Zenit: “Ik verwacht een heel gretige ploeg”

2 december Club Brugge kan zich vanavond verzekeren van kwalificatie voor de Europa League én de deur voor de volgende ronde van de Champions League openhouden. Is dit dan de belangrijkste wedstrijd van het seizoen voor blauw-zwart? “Tot nu toe wel, ja”, vindt Club-coach Philippe Clement. “Uiteraard hadden we het graag in een kolkend Jan Breydel gedaan, maar alle jongens weten wat er op het spel staat. Het is heel lang geleden dat een Belgische ploeg zeven of tien punten gehaald heeft. Gent heeft het één keer gedaan de voorbije 15 jaar. Club ook eens toen ik nog speelde, dus dan weet je hoe lang het geleden is”, knipoogt Clement. “We kunnen iets heel moois doen vandaag: dat aantal punten halen, ons kwalificeren voor de Europa League en eventueel nog een finale in Rome afdwingen. Ik verwacht dus een heel gretige ploeg te zien.”