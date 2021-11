LIVE (18u45). Komt Eden Hazard aan spelen toe tegen Shakhtar Donetsk?

Champions League Weer een record rijker: Ronaldo steekt Casillas definitief voorbij als speler met meeste wedstrij­den in Champions League

Hij is wéér een record rijker. Cristiano Ronaldo (36) is dankzij zijn basisplaats tegen Villarreal de speler met de meeste wedstrijden in de Champions League op z'n actief. San Iker Casillas voorbij met 178 matchen op het kampioenenbal.

29 september