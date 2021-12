LIVE (18u45). Kan Chelsea - met Lukaku? - de groepswinst binnen halen tegen Zenit?

Champions League Real en Inter zeker van Champions League na winter, Courtois houdt netten schoon bij zege in Tiraspol

In groep D is het zaakje met nog één speeldag te gaan beklonken. Inter en Real plaatsten zich voor de volgende ronde in de Champions League na zeges tegen respectievelijk Shakhtar en Sheriff. Op de slotspeeldag staat enkel nog groepswinst op het spel.

24 november